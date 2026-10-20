Shimla News: आईजीएमसी में एक्सरे करवाने के लिए भटक रहे मरीज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में एक्सरे करवाने के लिए मरीजों को एक से दूसरे ब्लॉक में भटकना पड़ रहा है। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक दिक्कत हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों को होती है। ओपीडी के पास एक्सरे की सुविधा न होने के कारण मरीजों को ट्रॉमा सेंटर, डी और बी ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते हैं। अस्पताल में हड्डी रोग से पीड़ित कई ऐसे मरीज भी पहुंचते हैं, जिन्हें चलने-फिरने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में उन्हें एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक्सरे करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटर या अन्य ब्लॉक में पहुंचने पर यदि फॉर्म नहीं भरा होता है, तो मरीजों को दोबारा ओपीडी में लौटना पड़ता है। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की भीड़ के कारण एक्सरे करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए मरीज कई बार हड्डी रोग ओपीडी के पास ही एक्सरे कक्ष की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। संवाद
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