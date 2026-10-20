Shimla News: ढली सब्जी मंडी में मटर की आपूर्ति बढ़ी, दामों में कमी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
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मंडी में हर रोज पहुंच रही मटर की एक हजार से अधिक बोरियां, 50 से 90 रुपये प्रतिकिलो बिका
मंडी में फूलगोभी 10 से 12 रुपये प्रतिकिलो बिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी की ढली सब्जी मंडी में मटर के सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। मंडी में मटर की आपूर्ति एक हजार बोरियों से अधिक पहुंच गई है। आपूर्ति बढ़ने के बाद मटर के दामों में गिरावट आई है। मंडी में मंगलवार को मटर 50 से 90 रुपये प्रतिकिलो तक बिका जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम है। बीते दिनों मंडी में मटर के दाम 110 से 120 रुपये प्रति किलो तक थे।
आढ़तियों के अनुसार मंडी में मटर के सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना मंडी में 100 से 1,200 बोरियां मटर पहुंच रहा है। आपूर्ति बढ़ने के कारण दामों में कमी आई है। इसके अलावा मंडी में फूलगोभी का सीजन भी शुरू हो गया है। फूलगोभी फिलहाल 10 से 12 रुपये प्रतिकिलो बिक रही है। मंडी में रोजाना फूलगोभी की 40 से 50 बोरियां पहुंच रही हैं। वहीं फ्रांसबीन की करीब एक हजार बोरियां मंडी में आ रही हैं। फ्रांसबीन 30 से 52 रुपये प्रतिकिलो तक बिक रही है। इसके अलावा, बंदगोभी के दाम 5 से 12 रुपये और शिमला मिर्च के दाम 20 से 40 रुपये प्रतिकिलो तक हैं। मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सचिव बिट्टू वर्मा ने बताया कि मंडी में मटर की आपूर्ति बढ़ गई है। अब करसोग और कुमारसैन के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी मटर और दूसरी सब्जियां पहुंचने लगी हैं। आपूर्ति बढ़ने से दामों में कुछ गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दशहरे के कारण बाहरी राज्यों से मांग कम रही।
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मंडी में फूलगोभी 10 से 12 रुपये प्रतिकिलो बिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी की ढली सब्जी मंडी में मटर के सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। मंडी में मटर की आपूर्ति एक हजार बोरियों से अधिक पहुंच गई है। आपूर्ति बढ़ने के बाद मटर के दामों में गिरावट आई है। मंडी में मंगलवार को मटर 50 से 90 रुपये प्रतिकिलो तक बिका जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम है। बीते दिनों मंडी में मटर के दाम 110 से 120 रुपये प्रति किलो तक थे।
आढ़तियों के अनुसार मंडी में मटर के सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना मंडी में 100 से 1,200 बोरियां मटर पहुंच रहा है। आपूर्ति बढ़ने के कारण दामों में कमी आई है। इसके अलावा मंडी में फूलगोभी का सीजन भी शुरू हो गया है। फूलगोभी फिलहाल 10 से 12 रुपये प्रतिकिलो बिक रही है। मंडी में रोजाना फूलगोभी की 40 से 50 बोरियां पहुंच रही हैं। वहीं फ्रांसबीन की करीब एक हजार बोरियां मंडी में आ रही हैं। फ्रांसबीन 30 से 52 रुपये प्रतिकिलो तक बिक रही है। इसके अलावा, बंदगोभी के दाम 5 से 12 रुपये और शिमला मिर्च के दाम 20 से 40 रुपये प्रतिकिलो तक हैं। मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सचिव बिट्टू वर्मा ने बताया कि मंडी में मटर की आपूर्ति बढ़ गई है। अब करसोग और कुमारसैन के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी मटर और दूसरी सब्जियां पहुंचने लगी हैं। आपूर्ति बढ़ने से दामों में कुछ गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दशहरे के कारण बाहरी राज्यों से मांग कम रही।
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