फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   50 feet tall Ravana burnt in Summerhill

Shimla News: समरहिल में जला 50 फीट ऊंचा रावण

Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
50 feet tall Ravana burnt in Summerhill
शिमला। समरहिल खेल मैदान में रात 7:50 बजे मुख्य अतिथि मुख्य सचिव केके पंत ने रावण के पुतले का दहन किया। समरहिल में इस बार 50 फीट ऊंचा रावण, 45 फीट ऊंचा कुंभकर्ण और 40 फीट ऊंचा मेघनाद का पुतला तैयार किया था। बच्चों के मनोरंजन के लिए बाउंस हाउस और ट्रेंपोलिन की व्यवस्था की थी। मुख्य अतिथि केके पंत ने उपस्थित लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद वीरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं। समरहिल में दशहरा उत्सव के आयोजन में स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी रही। पुतला दहन के साथ लोगों ने उत्सव का आनंद लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें