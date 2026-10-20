स्वास्थ्य सेवाएं: हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में लगेंगी हाईटेक ऑटोमेशन प्रयोगशालाएं, 24 घंटे होंगे टेस्ट

स्वचालित प्रक्रिया से कम होंगी जांच में गलतियां

ऑटोमेशन लैब में आधुनिक उपकरणों की मदद से सैंपल की जांच के कई चरण स्वचालित तरीके से पूरे किए जा सकेंगे। इससे जांच प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होने से सैंपल की पहचान, जांच और रिपोर्ट तैयार करने में संभावित गलतियों को कम करने में सहायता मिलेगी। बड़ी संख्या में मरीजों के सैंपल की जांच करना भी पहले के मुकाबले आसान हो सकेगा। एक ही सैंपल से कई तरह की जांच संभव होने पर मरीजों को राहत मिलेगी।