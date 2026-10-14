फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Suggestions from postal consumers on Parcel Day

Shimla News: पार्सल दिवस पर डाक उपभोक्ताओं से लिए सुझाव

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Suggestions from postal consumers on Parcel Day
शिमला। डाक विभाग के शिमला मंडल की ओर से विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक सप्ताह-2026 के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थोक डाक उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, शिमला मंडल कार्यालय के अनुसार बुधवार को बल्क मेलर्स यानी थोक डाक सेवाओं का उपयोग करने वाले प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में डाक विभाग के माध्यम से भेजे जाने वाले पार्सल और पीओडी (प्रूफ ऑफ डिलीवरी)/स्पीड पोस्ट सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया ली गई। उप-अधीक्षक डाकघर (शिमला मंडल) देवराज ने बताया कि बैठक में उपभोक्ताओं के साथ सार्थक संवाद हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें