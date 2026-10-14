फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   NEP emphasizes on education as per the needs

Shimla News: एनईपी से जरूरतों के अनुरूप शिक्षा पर जोर

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
NEP emphasizes on education as per the needs
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित एनईपी-2020 पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हुआ। कुलपति आचार्य महावीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा। इसके लिए विज्ञान, कला, वाणिज्य और तकनीकी शिक्षा को आपस में जोड़ना जरूरी है। उन्होंने हाइड्रोजन ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में नवाचार एवं शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कुलपति ने कहा कि सशक्त शिक्षक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कार्यशाला में आचार्य हरि मोहन, आचार्य कुलदीप सिंह कटोच और आचार्य सुरेंद्र कुमार शर्मा सहित प्रदेशभर से आए शिक्षक-प्रशिक्षकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें