Shimla News: कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर भाजपाईयों के खिलाफ एफआईआर
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता नामजद
प्रदर्शन के दौरान वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लगाए हैं आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला के बाहर 10 अक्तूबर को हुए भाजपा के प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन के दौरान वाहनों, झंडों, होर्डिंग्स और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके आधार पर पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने गैरकानूनी सभा, बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष डेजी ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष केशव चौहान, शिमला शहरी क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष संजीव देष्टा को नामजद किया है। अन्य कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 10 अक्तूबर को दोपहर करीब 2:10 बजे कार्ट रोड स्थित राजीव भवन के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान वहां खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय के आसपास लगाए गए पार्टी के झंडों, होर्डिंग्स और अन्य संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता ने घटना से संबंधित वीडियो क्लिप भी पुलिस को उपलब्ध करवाने की बात कही है, ताकि आरोपों का सत्यापन किया जा सके।
भाजपा ने कांग्रेस के एक सांसद पर महिलाओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला जलाकर विरोध जताया था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता ने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया।
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प्रदर्शन के दौरान वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लगाए हैं आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला के बाहर 10 अक्तूबर को हुए भाजपा के प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन के दौरान वाहनों, झंडों, होर्डिंग्स और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके आधार पर पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने गैरकानूनी सभा, बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष डेजी ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष केशव चौहान, शिमला शहरी क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष संजीव देष्टा को नामजद किया है। अन्य कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 10 अक्तूबर को दोपहर करीब 2:10 बजे कार्ट रोड स्थित राजीव भवन के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान वहां खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय के आसपास लगाए गए पार्टी के झंडों, होर्डिंग्स और अन्य संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता ने घटना से संबंधित वीडियो क्लिप भी पुलिस को उपलब्ध करवाने की बात कही है, ताकि आरोपों का सत्यापन किया जा सके।
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भाजपा ने कांग्रेस के एक सांसद पर महिलाओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला जलाकर विरोध जताया था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता ने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया।
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