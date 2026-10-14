{"_id":"6acf9aef3c79704e65008ad9","slug":"bail-plea-rejected-in-kidnapping-case-of-three-bcs-students-shimla-news-c-19-sml1002-803723-2026-10-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: बीसीएस के तीन छात्रों के अपहरण

मामले में जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: बीसीएस के तीन छात्रों के अपहरण मामले में जमानत याचिका खारिज

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

