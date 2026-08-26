Shimla News: अपर भराड़ी में छात्रों ने रोपे 70 पौधे
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। ऑकलैंड हाउस स्कूल फॉर बॉयज शिमला ने अपर भराड़ी में पौधरोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में इको क्लब और इंटरेक्ट क्लब के 30 छात्रों ने 70 पौधे लगाए। इस दौरान शिक्षक पारुल सूद, दीपाली गोपन और हैरी भी छात्रों के साथ मौजूद रहे। पार्षद मीना चौहान ने भी इस पहल में सहयोग दिया। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था। इसने पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक प्रयास के महत्व को रेखांकित किया। संवाद
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