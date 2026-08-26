Shimla News: शकराह में निर्माण सामग्री से यातायात बाधित
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। पंचायत शकराह में मुख्य मार्ग पर डंगे के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा रेत, पत्थर और बजरी सड़क किनारे रखे जाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। 200 मीटर तक मार्ग बाधित होने के कारण छोटे वाहनों के साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। राहगीर आरुषि ने बताया कि निर्माण सामग्री को सड़क पर रखा है। उन्होंने मांग की है कि इसे यहां से हटाया जाए जिससे कि रोजाना यातायात सुचारू रूप से चल सकें। संवाद
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