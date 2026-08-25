Shimla News: क्षमता कार्यक्रम में शामिल हुए संजौली के छात्र
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक ठाकुर दास ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया। चंडीगढ़ स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में रोजगारपरक कौशल और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना था। इसमें संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक दक्षताओं पर सत्र आयोजित हुए। स्वयंसेवकों को कौशल पहचानने और उनमें सुधार के लिए प्रेरित किया गया। बदलते रोजगार क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार तैयारी की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहभागिता से ठाकुर दास को नए कौशल सीखने और अनुभव साझा करने का अवसर मिला। संवाद
विज्ञापन