Shimla News: दयानंद स्कूल में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। दयानंद पब्लिक स्कूल द मॉल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पखवाड़े का मुख्य आकर्षण राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद का नाट्य मंचन रहा। विद्यार्थियों ने प्रभावशाली अभिनय और संवादों के माध्यम से इस प्रसंग को जीवंत किया। अन्य गतिविधियों में नाटक मंचन, शुभकामना कार्ड निर्माण और सुलेख प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। हिंदी दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य अनुपम ने हिंदी की समृद्ध परंपरा और राष्ट्र की एकता में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। संवाद
विज्ञापन