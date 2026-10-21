Shimla News: संजौली की स्नेहा ने किया ओडिशा का भ्रमण
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवी स्नेहा चौहान ने केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने ओडिशा के विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान यह दल संबलपुर स्थित आईआईएम पहुंचा। विद्यार्थियों ने हीराकुंड बांध, महानदी और स्थानीय गांव का दौरा कर क्षेत्र की संस्कृति और ग्रामीण जीवन को जाना। इसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और कौशल विकास मंत्री संपद चंद्र स्वैन से संवाद किया। संवाद
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