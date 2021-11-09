Shimla News: लिफ्ट-एस्केलेटर की कमाई में स्मार्ट सिटी लेगा शेयर, अधूरे काम पूरा करने के निर्देश

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लक्कड़ बाजार और ऑकलैंड लिफ्ट का काम जल्द पूरा करने के निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। स्मार्ट सिटी मिशन में शहर में तैयार की जा रही लिफ्ट और एस्केलेटर परियोजनाओं से होने वाली कमाई में स्मार्ट सिटी को भी हिस्सा मिलेगा। वीरवार को स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक हरबंस ब्रेस्कान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की प्रगति के साथ आय के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में जाखू एस्केलेटर, विकासनगर लिफ्ट और मिडिल बाजार लिफ्ट से होने वाली आय और उसमें स्मार्ट सिटी तथा रोपवे कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी पर चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार पहले हुए समझौते के तहत कमाई में 30 से 45 फीसदी हिस्सा स्मार्ट सिटी को दिया जाना है। बैठक में शहर में अभी अधूरे पड़े लक्कड़ बाजार लिफ्ट और ऑकलैंड लिफ्ट के कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक ने दोनों परियोजनाओं का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और लंबित काम निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। निदेशक ने कहा कि पहले तय एग्रीमेंट के अनुसार ही शेयर लिया जाएगा।

जाखू एस्केलेटर, विकासनगर और मिडिल बाजार लिफ्ट की आय पर चर्चा