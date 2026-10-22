Shimla News: एसजेवीएन का अंतर-सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
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शिमला। केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में एसजेवीएन की ओर से 29वें अंतर-सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वीरवार को एसजेवीएन के मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज पोरवाल ने शिमला में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।पंकज पोरवाल ने कहा कि एसजेवीएन को इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने पर गर्व है। यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह टूर्नामेंट प्रतिभागियों को अपने कौशल को निखारने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी भाईचारे तथा खेल भावना के मूल्यों को बनाए रखने का अवसर प्रदान करेगा। टूर्नामेंट में विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की पुरुष एवं महिला वर्ग की कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। ब्यूरो
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