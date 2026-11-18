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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने पहली बार वार्ड वार ऐसे भवनों की सूची तैयार की है। इससे पहले निगम सुप्रीम कोर्ट को भी इनकी सूची भेज चुका है। इस मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। निगम प्रशासन के अनुसार, इन भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई या उन्हें राहत देने के संबंध में अभी अदालत के स्पष्ट आदेशों का इंतजार है। इसी बीच निगम ने प्रदेश सरकार को भी सर्वे रिपोर्ट भेज दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि अदालत या सरकार की ओर से इस मामले में जो भी आगामी आदेश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।नियमानुसार बिना अनुमति रिहायशी मकानों में दुकानें और ढाबे चलाना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे भवन मालिकों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती हैं। नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शहर के न्यू शिमला, कंगनाधार, विकासनगर समेत अन्य उपनगरों में 510 ऐसे रिहायशी मकान मिले हैं, जिनमें बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, निगम की अदालत में पहले से करीब 180 भवन मालिकों के खिलाफ इसी तरह के मामले विचाराधीन हैं। इन पर रिहायशी भवनों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के आरोप हैं। इन मामलों में नगर निगम की अदालत को फैसला लेना है।