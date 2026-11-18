Shimla News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Updated Thu, 19 Nov 2026 12:48 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर : चांदपुर स्कूल में सुबह 10 बजे एनएसएस शिविर का समापन कार्यक्रम।
प्लेसमेंट ड्राइव : प्राजंलि आईटीआई पट्टा में सुबह 10 बजे से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजन किया जाएगा।
साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में सुबह 10:30 बजे से हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र में एफ एंड बी और किचन हेल्पर के पदों लिए साक्षात्कार आयोजित होंगे।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन डॉ लक्षिता अवकाश पर रहेंगी।
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शिविर : चांदपुर स्कूल में सुबह 10 बजे एनएसएस शिविर का समापन कार्यक्रम।
प्लेसमेंट ड्राइव : प्राजंलि आईटीआई पट्टा में सुबह 10 बजे से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजन किया जाएगा।
साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में सुबह 10:30 बजे से हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र में एफ एंड बी और किचन हेल्पर के पदों लिए साक्षात्कार आयोजित होंगे।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन डॉ लक्षिता अवकाश पर रहेंगी।