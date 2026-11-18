ऋषिकेश(बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गेहड़वीं में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य चमन पुरी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया।चमन पुरी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। यह उनमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती है। शिविर के कार्यक्रम अधिकारी अश्वनी गौतम और सरोज धीमान ने विद्यार्थियों को एनएसएस के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने शिविर के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्वयंसेवियों को पूर्ण उत्साह, अनुशासन और समर्पण के साथ शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज सेवा की भावना को मजबूत करना है। यह नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी बढ़ावा देगा। इस अवसर पर विद्यालय के कई शिक्षक मौजूद रहे। इनमें रीता, संगीता, अजय कुमार, मनीष कुमार, विनोद कुमार और संजीव कुमार शामिल थे। अन्य शिक्षक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।