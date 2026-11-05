Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Shivam from Khalg School received the all-rounder award.

Shimla News: खलग स्कूल के शिवम को मिला ऑलराउंड पुरस्कार

Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Shivam from Khalg School received the all-rounder award.
एनएसएस शिविर के समापन पर हुई सम्मानित
विज्ञापन


अभिषेक, लक्ष्य और दीवांशु भी किए गए पुरस्कृत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खलग में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह में स्वयंसेवियों को सम्मानित किया गया।


इसमें शिवम वर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऑलराउंड बेस्ट कैंपर के पुरस्कार से सम्मानित किया। अभिषेक, लक्ष्य और दीवांशु को परियोजना कार्य में श्रेष्ठ कैंपर चुना गया। कनिका और राधिका को बेस्ट कैंपर इन कल्चरल श्रेणी में मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में बढ़ई वार्ड की जिला परिषद सदस्य प्रियंका तंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने और समाज के लिए बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की उपप्रधानाचार्य निशा शर्मा ने शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी अध्यापकों और स्वयंसेवियों को बधाई दी। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रामलाल और नीतू दत्त के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने सात दिन तक विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम अधिकारी राम लाल ने शिविर के दौरान आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। समारोह में पंचायत प्रधान सुरेंद्र ठाकुर, उपप्रधान कृष्ण दास, एसएमसी अध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष राम गोपाल, बीएड प्रशिक्षु और अभिभावक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें