दिवाली पर घर पहुंचने की राह आसान: आज से दौड़ेंगी एचआरटीसी की 266 अतिरिक्त बसें, इन शहरों से मिलेगी सुविधा

6 नवंबर से अतिरिक्त बसें चलनी शुरू हो जाएगी

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दिवाली के चलते 6 नवंबर से अतिरिक्त बसें चलनी शुरू हो जाएगी। दिवाली के अवसर पर आठ नवंबर शाम पांच बजे से नौ नवंबर सुबह आठ बजे तक एचआरटीसी की सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए आठ नवंबर शाम को लंबी दूरी के प्रमुख रूटों पर एक-एक बस सेवा चलाई जाएगी। इनमें दिल्ली से शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी और चंबा सहित प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए बसें शामिल रहेंगी। इन बसों के माध्यम से दिवाली के दिन भी लंबी दूरी के यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। निगम ने त्योहार के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुचारु रखने के लिए यह व्यवस्था की है। ऑन डिमांड भी परिवहन निगम बस भेजेगा। जहां पर 35 से 40 सवारियां होंगी, वहां के लिए निगम की ओर से बस भेजी जाएगी। दिवाली के चलते आॅनलाइन बुुकिंग शुरू हो गई है।