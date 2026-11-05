सरकार का बड़ा फैसला: हिमाचल में पार्ट टाइम वाटर कैरियर और चपरासियों की सेवाएं होंगी नियमित, निर्देश जारी

उपनिदेशकों को दिए से निर्देश

इनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के उपनिदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यह कार्रवाई संलग्न सूची और सरकार की ओर से समय-समय पर जारी शर्तों के अनुसार करनी होगी। सरकार ने पाया है कि सिरमौर जिला के उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और तैनाती का प्रस्ताव पहले प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए सिरमौर के उपनिदेशक को अलग से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पात्र कर्मचारियों के नाम वरिष्ठता क्रम में और उपलब्ध स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध दर्शाने होंगे। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होने के बाद ही इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार होगा।