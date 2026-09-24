शिमला: युवक पर बंदरों ने किया हमला, डंगे से नीचे गिरा, अस्पताल में भर्ती

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उत्पाती बंदरों और लावारिस कुत्तों का आतंक जारी है। शहर के अपर ढली वार्ड के इंद्रनगर क्षेत्र में वीरवार शाम करीब 5:15 बजे बंदरों के एक झुंड ने पैदल जा रहे युवक पर हमला कर दिया। 20 से 30 बंदरों के एक साथ हमले से युवक को संभलने का मौका नहीं मिला। युवक सड़क किनारे लगाए डंगे से करीब 15 फीट नीचे पहाड़ी पर जा गिरा। इससे उसके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। युवक की नाक से भी खून निकलने लगा और टांग में भी चोट आई है। घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने लहूलुहान युवक को पीठ पर उठाकर साथ लगते रास्ते तक पहुंचाया। इसके बाद पार्षद कमलेश मेहता को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पार्षद ने युवक के परिजनों को सूचित किया। इसके साथ ही मजदूर की मदद से युवक को एनएच तक पहुंचाया गया। यहां से टैक्सी के माध्यम से युवक को गंभीर हालत में आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया।

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