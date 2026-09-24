एशियन गेम्स: हिमाचल की बेटी सीमा ने 10 हजार मीटर दौड़ में देश को 16 साल बाद दिलाया पदक, पढ़ें सफलता की कहानी

उड़नपरी की अब तक की उपलब्धियां

2015: जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3,000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता।

2018: यूथ एशियन ओलंपिक क्वालीफिकेशन प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया।

2022: राष्ट्रीय खेलों में 10,000 मीटर में स्वर्ण और 5,000 मीटर में रजत पदक जीता।

2023: राष्ट्रीय खेलों में 5,000 और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीते। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी 10,000 मीटर का स्वर्ण और 5,000 मीटर का रजत उनके नाम रहा।

2024: हांगकांग में 17वीं एशियन क्रॉस-कंट्री चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का स्वर्ण पदक जीता।

2025: कोलकाता में टाटा स्टील वर्ल्ड 25 के में स्वर्ण पदक जीता और 25 किलोमीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया-समय 1:26:04।

2026: 10,000 मीटर में 32:02.43 मिनट का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। विश्व एथलेटिक्स के रिकॉर्ड में सीमा को चार बार की राष्ट्रीय चैंपियन और एशियन यूथ ओलंपिक क्वालीफिकेशन की रजत पदक विजेता के रूप में दर्ज किया गया है। सीमा की उपलब्धियों में राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण, एशियन क्रॉस-कंट्री का स्वर्ण और 25 किमी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रमुख पड़ाव हैं।