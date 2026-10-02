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Shimla News: इंडोर स्कूल खेलकूद स्पर्धा में बैडमिंटन में शिमला, योग में ठियोग बना चैंपियन

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST

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