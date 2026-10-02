एचपी: भूस्खलन से पहले अलर्ट देगा आईआईटी मंडी का एआई मॉडल, ऐसे करेगा काम

पहाड़ों में भूस्खलन से पहले ढलान की मिट्टी में हलचल शुरू हो जाती है। इसी हलचल को समय रहते समझने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने एक्स-सेल नाम का एआई आधारित मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल सेंसरों से मिले आंकड़ों का विश्लेषण कर मिट्टी के खिसकने का अनुमान लगाता है। शोध में तीन अलग-अलग प्रयोगों से मिले आंकड़ों पर एक्स-सेल का औसत आरएमएसई 0.2714 रहा। शोध टीम में शुभम कुमार और कला वेंकटा उदय स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं। वहीं मिरोथाली चंद और वरुण दत्त स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं।

विज्ञापन





अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध

शोध बीते 21 अगस्त को स्प्रिंगर नेचर के अंतरराष्ट्रीय जर्नल जियोएनवायरनमेंटल डिजास्टर्स में प्रकाशित हुआ है। शोध के लिए आईआईटी मंडी परिसर के पास कमांद घाटी क्षेत्र की मिट्टी ली गई। प्रयोगशाला में लकड़ी का एक विशेष फ्लूम टेस्ट बेड तैयार किया गया। इसमें मिट्टी की ढलान बनाकर उसके ऊपरी हिस्से में स्प्रिंकलर लगाया गया। इसके जरिये बारिश का पानी जमीन में जाने और मिट्टी के संतृप्त होने जैसी स्थिति बनाई गई। पानी का रिसाव बढ़ने पर मिट्टी खिसकने लगी और सेंसरों ने उसकी हरकत को रिकॉर्ड किया। मिट्टी की हलचल को पकड़ने के लिए एमपीयू-6050 आईएमयू सेंसर और एक्सटेंसोमीटर लगाए गए।