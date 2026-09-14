हिमाचल: राजधानी शिमला में वीकेंड पर भी सैलानियों की कमी, पर्यटन कारोबारी मायूस

होटलियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने कहा कि शिमला में इस समय पर्यटन का ऑफ सीजन चल रहा है। वीकेंड पर होटलों में करीब 20 फीसदी ही ऑक्यूपेंसी रही। ज्यादातर पर्यटक आसपास के राज्यों से आए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहारी सीजन शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी।

बता दें कि शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में सात सौ से अधिक होटल संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग इतने ही बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएंडबी भी चल रहे हैं। पर्यटन पर निर्भर इन कारोबारियों के लिए पर्यटकों की कम आमद चिंता का विषय बनी हुई है। होटल, टैक्सी, रेस्तरां, दुकानदार और अन्य पर्यटन व्यवसायी बेहतर सीजन की उम्मीद लगाए बैठे हैं।