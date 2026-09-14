मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में 17 सितंबर तक बारिश का दौर, तापमान में गिरावट के आसार; जानें विस्तार से
Himachal Weather Update: हिमाचल में 14 से 17 सितंबर तक कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 16 सितंबर को अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। सभी जिलों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं हुई है, जबकि अगले दो-तीन दिनों में तापमान दो से तीन डिग्री तक गिर सकता है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम करवट लेता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 17 सितंबर तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 18 से 20 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां कम होने का अनुमान है। इस अवधि में सभी जिलों के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 14 से 17 सितंबर के बीच कम और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि, जिलावार चेतावनी तालिका में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित सभी जिलों के लिए 14 से 18 सितंबर तक ‘कोई चेतावनी नहीं’ दर्शाई गई है।
16 सितंबर को कई जगह बारिश की संभावना
जिलावार पूर्वानुमान के मुताबिक 14 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और किन्नौर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 15 और 16 सितंबर को अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 17 सितंबर को भी कई जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 18 सितंबर को ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने बताया कि 19 और 20 सितंबर को मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है।
अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। नाहन में सबसे अधिक पांच मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पंडोह और कसौली में तीन-तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोमवार को कल्पा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार को मंडी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखने की अपील की है।