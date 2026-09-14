नियुक्ति: हिमाचल प्रदेश में 194 डॉक्टरों को नई तैनाती, 76 मेडिकल ऑफिसर एक साल के लिए जॉब ट्रेनी नियुक्त

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 194 मेडिकल ऑफिसरों को लेकर आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना और कार्यालय आदेश में 118 विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती तथा 76 डॉक्टरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने की जानकारी दी गई है।

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स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार 118 मेडिकल ऑफिसरों ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक से पीजी पाठ्यक्रम पूरा किया है। इनमें कुछ डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत थे, जबकि कुछ ने पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विशेषज्ञ के तौर पर नई तैनाती प्राप्त की है।इन डॉक्टरों को प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और क्षेत्रीय अस्पतालों में तैनाती दी गई है। आदेश में एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, ईएनटी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मनोचिकित्सा और अन्य विशेषज्ञताओं के डॉक्टर शामिल हैं।विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और लाहौल-स्पीति सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में की गई है। कई डॉक्टरों को दूरदराज के स्वास्थ्य संस्थानों में भी नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।स्वास्थ्य विभाग ने 76 मेडिकल ऑफिसरों को भी जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये डॉक्टर विभिन्न विशेषज्ञताओं में पीजी पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति एक साल की अवधि के लिए होगी।जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को 60,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। आदेश के अनुसार यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचनाओं और निर्धारित शर्तों के तहत की गई है। डॉक्टरों को नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।इन डॉक्टरों की तैनाती नाहन, करसोग, अंब, भरमौर, नालागढ़, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, कुल्लू, शिमला और चंबा सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है। कुछ डॉक्टरों को जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।