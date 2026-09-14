फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal 194 doctors posting 76 medical officers job trainee

नियुक्ति: हिमाचल प्रदेश में 194 डॉक्टरों को नई तैनाती, 76 मेडिकल ऑफिसर एक साल के लिए जॉब ट्रेनी नियुक्त

Mon, 14 Sep 2026 02:08 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 14 Sep 2026 02:08 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की तैनाती और नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। 14 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार 118 विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसरों को प्रदेश के अस्पतालों में पोस्टिंग दी गई है। इनमें पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। इसके अलावा 76 मेडिकल ऑफिसरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन डॉक्टरों को एक साल के लिए 60,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

विज्ञापन
himachal 194 doctors posting 76 medical officers job trainee
हिमाचल में 194 डॉक्टरों की तैनाती। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 194 मेडिकल ऑफिसरों को लेकर आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना और कार्यालय आदेश में 118 विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती तथा 76 डॉक्टरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने की जानकारी दी गई है।

विज्ञापन


पीजी पूरा करने वाले डॉक्टरों को अस्पतालों में पोस्टिंग
स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार 118 मेडिकल ऑफिसरों ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक से पीजी पाठ्यक्रम पूरा किया है। इनमें कुछ डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत थे, जबकि कुछ ने पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विशेषज्ञ के तौर पर नई तैनाती प्राप्त की है।
विज्ञापन


इन डॉक्टरों को प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और क्षेत्रीय अस्पतालों में तैनाती दी गई है। आदेश में एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, ईएनटी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मनोचिकित्सा और अन्य विशेषज्ञताओं के डॉक्टर शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और लाहौल-स्पीति सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में की गई है। कई डॉक्टरों को दूरदराज के स्वास्थ्य संस्थानों में भी नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

76 डॉक्टरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग ने 76 मेडिकल ऑफिसरों को भी जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये डॉक्टर विभिन्न विशेषज्ञताओं में पीजी पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति एक साल की अवधि के लिए होगी।

जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को 60,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। आदेश के अनुसार यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचनाओं और निर्धारित शर्तों के तहत की गई है। डॉक्टरों को नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इन डॉक्टरों की तैनाती नाहन, करसोग, अंब, भरमौर, नालागढ़, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, कुल्लू, शिमला और चंबा सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है। कुछ डॉक्टरों को जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

तुरंत ज्वाइनिंग के निर्देश
विभाग ने सभी संबंधित मेडिकल ऑफिसरों को अपनी-अपनी तैनाती वाली जगह पर तुरंत ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों को निर्धारित माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी होगी।

आदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, चिकित्सा अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed