हिंदी दिवस 2026: किताबों-स्क्रीन की हिंदी में बढ़ा अंतर, डिजिटल दौर ने गढ़ ली अपनी ही भाषा

भावनाओं को सबसे सहज ढंग से व्यक्त करने वाली हिंदी अब डिजिटल स्क्रीन पर पहुंचते-पहुंचते अपना रंग बदल रही है। जेन जी की बातचीत में हिंदी मौजूद तो है, लेकिन उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। मोबाइल चैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स और गेमिंग की दुनिया ने युवाओं को हिंदी के ऐसे नए संस्करण से जोड़ दिया है, जिसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्द, रोमन लिपि, शॉर्ट फॉर्म और इमोजी खूब घुल-मिल गए हैं।

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स्कूल की किताबों में जेन जी को व्याकरण, वर्तनी, मुहावरे और साहित्य पढ़ाया जाता है, लेकिन स्क्रीन पर उसे दूसरी तरह की हिंदी मिलती है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय कंटेंट में शुद्ध हिंदी की तुलना में हिंग्लिश और बोलचाल की भाषा ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में किताबों की हिंदी और डिजिटल हिंदी के बीच अंतर बढ़ रहा है। जेन जी का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की बातचीत में हिंदी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों के साथ बातचीत, परिवार से संवाद और स्थानीय स्तर पर बोलचाल में हिंदी की पकड़ अब भी मजबूत है। बदलाव लिखने के तरीके में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। मोबाइल पर हिंदी टाइप करने के बजाय रोमन में हिंदी लिखना आसान लगता है। अंग्रेजी कीबोर्ड पर रोमन में हिंदी लिखना तेज है, ऑटो-करेक्ट और प्रेडिक्टिव टेक्स्ट मदद करते हैं और सोशल मीडिया की भाषा भी इसी ढर्रे पर तैयार हुई है।डिजिटल संवाद ने हिंदी और अंग्रेजी के बीच एक नई भाषाई जमीन तैयार कर दी है, जिसे हिंग्लिश कहा जा रहा है। इसमें एक ही वाक्य में हिंदी और अंग्रेजी दोनों सहज रूप से शामिल हो जाते हैं। कई बार एक पूरा वाक्य लिखने के बजाय एक इमोजी भाव व्यक्त कर देता है। हंसी, गुस्सा, प्यार, हैरानी, सहमति या असहमति हर भाव के लिए डिजिटल दुनिया में एक प्रतीक मौजूद है। इससे संवाद आसान जरूर हुआ है, लेकिन भाषा के जरिये भावों को विस्तार देने की आदत कमजोर होने की चिंता भी सामने आती है।