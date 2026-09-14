हिमाचल: शिमला में आज 80 नारी शक्तियों का सम्मान, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे मुख्य अतिथि

संघर्षों को मात देकर सफलता की नई इबारत लिखने वाली महिलाओं के सम्मान का दिन आज है। अमर उजाला की ओर से सोमवार को शिमला के खलीनी स्थित ईस्ट बॉर्न रिजॉर्ट में नारी शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण के दम पर अलग पहचान बनाने वाली 80 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन महिलाओं की उपलब्धियों को मंच पर सम्मान मिलेगा, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी राह खुद बनाई और समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया।

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