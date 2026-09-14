हिमाचल: शिमला में आज 80 नारी शक्तियों का सम्मान, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे मुख्य अतिथि
अमर उजाला की ओर से आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह आज शिमला के खलीनी स्थित ईस्ट बॉर्न रिजॉर्ट में हो रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले समारोह में संघर्षों को मात देकर सफलता हासिल करने वाली और समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 80 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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संघर्षों को मात देकर सफलता की नई इबारत लिखने वाली महिलाओं के सम्मान का दिन आज है। अमर उजाला की ओर से सोमवार को शिमला के खलीनी स्थित ईस्ट बॉर्न रिजॉर्ट में नारी शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण के दम पर अलग पहचान बनाने वाली 80 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन महिलाओं की उपलब्धियों को मंच पर सम्मान मिलेगा, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी राह खुद बनाई और समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया।
कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाएं होंगी सम्मानित
नारी शक्ति सम्मान समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, जनहित, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तीकरण, उद्यमिता, प्रशासन, कला-संस्कृति, खेल और पर्यावरण संरक्षण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।
इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की है, बल्कि समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। कई महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने कार्यक्षेत्र में पहचान बनाई है। वहीं, कुछ महिलाओं ने समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए काम करते हुए बदलाव की मिसाल कायम की है।
समारोह का उद्देश्य ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों को सामने लाना है, जिन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल की। इन महिलाओं की कहानियां समाज की दूसरी महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।
अमर उजाला नारी शक्ति सम्मान उन महिलाओं को समर्पित है, जिन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय अपनी राह खुद बनाई। समारोह के माध्यम से महिलाओं की उपलब्धियों, प्रतिभा और सामाजिक योगदान को सम्मान दिया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक तपन इंडस्ट्री सोलन हैं। आईईसी यूनिवर्सिटी बद्दी, भूषण ज्वैलर्स सोलन, एनजी विद्यामंदिर और द ट्यूटर इंस्टीट्यूट शिमला सह प्रायोजक हैं।