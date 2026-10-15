{"_id":"6ad0676458ca87ec48046c10","slug":"shimla-live-streaming-private-videos-sites-five-complaints-2026-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: लाइव स्ट्रीमिंग से कमाई कर रही युवतियों के निजी वीडियो लीक, शिमला साइबर सेल में पांच शिकायतें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान साझा किए गए निजी वीडियो बिना अनुमति रिकॉर्ड कर वयस्क सामग्री वाली साइटों पर अपलोड किए जाने के मामले सामने आए हैं। साइबर क्राइम सेल को पिछले दो महीनों में ऐसी पांच शिकायतें मिली हैं। एक पीड़िता ने बताया कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग से दो से तीन साल में तीन से चार लाख रुपये कमाए थे। पुलिस संबंधित वेबसाइटों से वीडियो हटाने की प्रक्रिया में जुटी है।

चंद रुपयों की कमाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान निजी वीडियो साझा करना युवतियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग एप पर प्रसारित होने वाले वीडियो की दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर उन्हें वयस्क सामग्री वाली साइटों पर अपलोड किए जाने के मामले सामने आए हैं। साइबर क्राइम सेल शिमला को पिछले दो महीनों में ऐसी पांच शिकायतें मिली हैं। पीड़ित युवतियों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी अनुमति के बिना वीडियो रिकॉर्ड कर अलग-अलग वेबसाइट पर अपलोड किए गए। विज्ञापन

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साइबर क्राइम सेल अब वेबसाइटों से वीडियो हटाने की प्रक्रिया में जुटा है। पुलिस के अनुसार, कई युवतियों को महीनों या वर्षों बाद पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान साझा किए उनके निजी वीडियो दूसरी वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी मिलने पर उन्हें मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में युवतियों को परिचितों और अन्य लोगों से वीडियो के सार्वजनिक होने की जानकारी मिली। लाइव स्ट्रीमिंग एप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमाई के लिए लाइव आने वाले युवाओं के वीडियो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

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कई एप पर प्रसारण के दौरान रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होने के बावजूद स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को बाहरी डिवाइस से रिकॉर्ड करना संभव है। इसके बाद इन वीडियो को अलग-अलग वेबसाइट पर अपलोड या प्रसारित किया जा सकता है।

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शिकायतों की पुलिस जांच कर रही है। संबंधित वेबसाइटों से वीडियो हटाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय निजता का ध्यान रखें। ऑनलाइन साझा की सामग्री की रिकॉर्डिंग कर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। -अमित यादव, एसपी साइबर क्राइम

दो-तीन साल में तीन से चार लाख कमाए

साइबर क्राइम सेल पहुंची एक पीड़िता ने बताया कि वह कमाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग एप से जुड़ी थी। पिछले दो से तीन वर्षों में उसने इस माध्यम से तीन से चार लाख रुपये कमाए। कुछ समय पहले उसे पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान साझा किए उसके निजी वीडियो वयस्क सामग्री वाली साइटों पर उपलब्ध हैं। इसके बाद उसने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की।