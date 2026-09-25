शिमला: मिशन 2027 की तैयारी में जुटी हिमाचल कांग्रेस, जिलों अध्यक्षों से मांगा तीन माह का हिसाब

रजनी पाटिल ने जिला अध्यक्षों से सभी कमेटियों का गठन जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि संगठन में जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे हर स्तर पर पूरा करना होगा। जो पदाधिकारी संगठन को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे या बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं, उनकी जगह नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित दौरे और बैठकें करने को कहा गया। बैठक में रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, सह प्रभारी चेतन चौहान, विदित चौधरी और संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से अलग-अलग बातचीत की।