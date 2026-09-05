Shimla News: पोर्टमोर स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर में शिक्षा विभाग की पहल के तहत शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था। कार्यक्रम में अभिभावकों की विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के एसएमसी प्रधान संजीव शर्मा ने की। प्रधानाचार्य जयदेव नेगी, सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य और बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। डॉ. देशराज शर्मा ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। शिक्षा संवाद के दौरान अभिभावकों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य जयदेव नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता के लिए विद्यालय और अभिभावकों के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है। एसएमसी प्रधान संजीव शर्मा ने विद्यालय के विकास और विद्यार्थियों के हित में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। संवाद
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