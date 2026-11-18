सुएज इंडिया की टीम ने शांति विहार वार्ड में वेट मिक्स मैकाडम (डब्ल्यूएमएम) डालने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। अब इस मार्ग पर मेटलिंग का काम शुरू किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद चरणबद्ध तरीके से टारिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुचारु बनाना है।