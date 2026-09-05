फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Road accident in Kangra: Bike plunges into gorge late at night; three youths from Jhunena village killed.

कांगड़ा में सड़क हादसा: देर रात धार्मिक समारोह से लाैट रहे युवकों की बाइक खाई में गिरी, तीन की माैत

Sat, 05 Sep 2026 12:16 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शाहपुर(कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहपुर(कांगड़ा)। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

 शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की दरिणी पंचायत के झुनेना गांव के तीन युवाओं की बाइक भलेड़ पावर हाउस के समीप देर रात खाई में गिर गई।  हादसे में तीनों युवकों की माैत हो गई।

विज्ञापन
Road accident in Kangra: Bike plunges into gorge late at night; three youths from Jhunena village killed.
सड़क हादसा। - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तीन युवकों की सड़क हादसे में माैत हो गई है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की दरिणी पंचायत के झुनेना गांव के तीन युवाओं की बाइक भलेड़ पावर हाउस के समीप देर रात खाई में गिर गई। हादसे में तीनों युवकों की माैत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक कुमार, प्रिंस और पवन कुमार के रूप में हुई है। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है।

विज्ञापन


प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों शुक्रवार रात क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन और यात्रा में भाग लेकर घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
विज्ञापन


विधायक ने धर्मशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर बात कर पोस्टमार्टम संबंधी प्रक्रिया तथा शवों को धर्मशाला ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। इस दौरान नगर पंचायत शाहपुर के उपाध्यक्ष राजीव पटियाल, पार्षद अभिषेक माथुर, पूर्व पार्षद शुभम ठाकुर सहित अन्य स्थानीय लोगों ने भी परिजनों से संवेदना व्यक्त की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed