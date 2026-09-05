कांगड़ा में सड़क हादसा: देर रात धार्मिक समारोह से लाैट रहे युवकों की बाइक खाई में गिरी, तीन की माैत

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तीन युवकों की सड़क हादसे में माैत हो गई है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की दरिणी पंचायत के झुनेना गांव के तीन युवाओं की बाइक भलेड़ पावर हाउस के समीप देर रात खाई में गिर गई। हादसे में तीनों युवकों की माैत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक कुमार, प्रिंस और पवन कुमार के रूप में हुई है। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों शुक्रवार रात क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन और यात्रा में भाग लेकर घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। विज्ञापन



विधायक ने धर्मशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर बात कर पोस्टमार्टम संबंधी प्रक्रिया तथा शवों को धर्मशाला ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। इस दौरान नगर पंचायत शाहपुर के उपाध्यक्ष राजीव पटियाल, पार्षद अभिषेक माथुर, पूर्व पार्षद शुभम ठाकुर सहित अन्य स्थानीय लोगों ने भी परिजनों से संवेदना व्यक्त की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों शुक्रवार रात क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन और यात्रा में भाग लेकर घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।विधायक ने धर्मशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर बात कर पोस्टमार्टम संबंधी प्रक्रिया तथा शवों को धर्मशाला ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। इस दौरान नगर पंचायत शाहपुर के उपाध्यक्ष राजीव पटियाल, पार्षद अभिषेक माथुर, पूर्व पार्षद शुभम ठाकुर सहित अन्य स्थानीय लोगों ने भी परिजनों से संवेदना व्यक्त की।

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