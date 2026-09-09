हिमाचल: संभावित बड़े फेरबदल की चर्चाओं से सियासी हलचल बढ़ी, सीएम लौटे, मंत्रियों ने दिल्ली में डाला डेरा

कुछ वरिष्ठ नेता इन्हें मंत्री बनाने की पैरवी कर रहे

सीएम कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए हाईकमान से हरी झंडी ले चुके हैं, पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल या एक अन्य वरिष्ठ विधायक को मंत्री बनाने कर भी पैरवी कर रहे हैं। नई दिल्ली में मौजूद मंत्रियों की वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। संभावित फेरबदल के बीच मंत्रियों के लिए अपने विभाग और राजनीतिक प्रदर्शन का हिसाब देना अहम हो गया है। हाईकमान के सामने मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियां, सरकार की योजनाओं की प्रगति और अपने विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति रख सकते हैं। बड़ा फेरबदल हुआ तो एक या दो मंत्रियों को ड्रॉप करने की भी संभावना बन रही है। इसी की पृष्ठभूमि में ही कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी संभावना है। ऐसे में विभागीय प्रदर्शन के साथ मंत्री की अपने क्षेत्र में पकड़, संगठन के साथ तालमेल और जनता के बीच प्रभाव को भी कसौटी पर रखा जा सकता है।