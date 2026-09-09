शिमला: होटल कारोबारी के घर से करोड़ों के गहने-नकदी ले उड़ी नाैकरानी, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश

वारदात से इलाके में हड़कंप

चोरी की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार सोमवार देर रात रेणु बालजीज घर पर थीं। देर शाम नौकरानी ने उनके लिए खाना बनाया। इस खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। रेणु बालजीज यह खाना खाने के बाद बेहोश हो गईं। इसी बीच घर की अलमारियों के ताले तोड़े गए। गहनों समेत नकदी गायब चोरी कर ली गई। चोरी की इस वारदात में तीन युवकों ने भी नौकरानी का साथ दिया। ये सभी गहने और पैसा लेकर देर रात ही गायब हो गए। मंगलवार सुबह जब रेणु बालजीज होश में आईं तो देखा कि बेडरूम की अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा है। छानबीन की तो पता चला कि करोड़ों रुपये के गहने गायब हैं। इसके बाद कर्मचारियों और परिजनों को इसकी सूचना दी। मंगलवार शाम को सदर थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई।