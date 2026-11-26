अंधेरे में घायलों को खाई से निकालने में पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी

जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग बरात में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान पंडार चौकी के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि अंधेरा होने के कारण घायलों को खाई से बाहर निकालने में पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।