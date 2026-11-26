Shimla News: महंगाई पर चढ़ा हल्दी का रंग जीरा व धनिया के दाम भी बढ़े
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
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हल्दी के दाम प्रतिकिलो 40 रुपये तक की बढ़ोतरी,
गंज बाजार में 320 रुपये प्रतिकिलो पहुंची हल्दी की कीमत
महाराष्ट्र से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं मिलने से बढ़े भाव
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। महंगाई की मार अब रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों पर भी पड़ने लगी है। सब्जियों और दालों के बाद अब हल्दी के बढ़ते दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है।
शिमला के बाजारों में हल्दी की कीमतों में प्रतिकिलो करीब 40 रुपये और जीरे के दाम में 20 रुपये तक का उछाल आया है। शहर के गंज बाजार में एक सप्ताह पहले तक 240 से 260 रुपये प्रतिकिलो बिकने वाली हल्दी वीरवार को 280 से 320 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई। जीरे के दाम में भी 20 रुपये प्रतिकिलो की बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां जीरा 340 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत 360 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा 240 से 260 रुपये प्रतिकिलो बिकने वाला सूखा धनिया भी अब 280 से 320 रुपये प्रतिकिलो तक बिक रहा है। मसालों के दामों में अचानक आई तेजी से आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
कारोबारियों के अनुसार हल्दी की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह महाराष्ट्र से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होना है। इस वर्ष महाराष्ट्र में हल्दी की पैदावार कम रहने से बाजार में इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से थोक बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, जिसका सीधा असर शिमला के खुदरा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। हल्दी, जीरा और धनिया भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं। सब्जियों, दालों से लेकर कई तरह के व्यंजनों में इनका इस्तेमाल होता है। गंज बाजार में मसाले खरीदने आई नेहा, चंपा और राकेश ने कहा कि पहले ही खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। अब हल्दी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तु महंगी होने से रसोई का बजट और बिगड़ रहा है। खासकर मध्यम और कम आय वाले परिवारों के लिए मसालों की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बन रही हैं।
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कोट
महाराष्ट्र से आने वाली हल्दी की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। ऐसे में बाजार में उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। यदि आने वाले दिनों में आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
-दीपक श्रीधर, प्रधान, आढ़ती एसोसिएशन, गंज बाजार
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गंज बाजार में 320 रुपये प्रतिकिलो पहुंची हल्दी की कीमत
महाराष्ट्र से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं मिलने से बढ़े भाव
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। महंगाई की मार अब रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों पर भी पड़ने लगी है। सब्जियों और दालों के बाद अब हल्दी के बढ़ते दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है।
शिमला के बाजारों में हल्दी की कीमतों में प्रतिकिलो करीब 40 रुपये और जीरे के दाम में 20 रुपये तक का उछाल आया है। शहर के गंज बाजार में एक सप्ताह पहले तक 240 से 260 रुपये प्रतिकिलो बिकने वाली हल्दी वीरवार को 280 से 320 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई। जीरे के दाम में भी 20 रुपये प्रतिकिलो की बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां जीरा 340 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत 360 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा 240 से 260 रुपये प्रतिकिलो बिकने वाला सूखा धनिया भी अब 280 से 320 रुपये प्रतिकिलो तक बिक रहा है। मसालों के दामों में अचानक आई तेजी से आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
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कारोबारियों के अनुसार हल्दी की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह महाराष्ट्र से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होना है। इस वर्ष महाराष्ट्र में हल्दी की पैदावार कम रहने से बाजार में इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से थोक बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, जिसका सीधा असर शिमला के खुदरा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। हल्दी, जीरा और धनिया भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं। सब्जियों, दालों से लेकर कई तरह के व्यंजनों में इनका इस्तेमाल होता है। गंज बाजार में मसाले खरीदने आई नेहा, चंपा और राकेश ने कहा कि पहले ही खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। अब हल्दी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तु महंगी होने से रसोई का बजट और बिगड़ रहा है। खासकर मध्यम और कम आय वाले परिवारों के लिए मसालों की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बन रही हैं।
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महाराष्ट्र से आने वाली हल्दी की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। ऐसे में बाजार में उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। यदि आने वाले दिनों में आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
-दीपक श्रीधर, प्रधान, आढ़ती एसोसिएशन, गंज बाजार