Shimla News: आरकेएमवी में सावन के रंग में रंगा परिसर
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। आरकेएमवी में महिला प्रकोष्ठ ने बुधवार को सावन एवं मानसून उत्सव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्राओं को भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं से जोड़ना रहा। प्राचार्य डॉ. अनुरिता सक्सेना ने सावन मास के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नृत्य विभाग की छात्राओं ने शिव स्तुति, गरबा और घूमर की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। मेहंदी प्रतियोगिता में बीसीए की प्रीति प्रथम, बीवोक की पारुल द्वितीय और बीए द्वितीय वर्ष की स्वाति तृतीय रहीं। बीए तृतीय वर्ष की वर्षा चौथे और एमए प्रथम वर्ष की रीना पांचवें स्थान पर रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। संवाद
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