हिमालय दिवस विशेष: वैज्ञानिकों की चेतावनी, पहाड़ की वहन क्षमता के मुताबिक विकास नहीं हुआ तो बढ़ेंगे खतरे

2035 तक वन क्षेत्र 25.94 फीसदी तक सिमट सकता है: अध्ययन

एक अन्य अध्ययन के अनुसार 1985 में हिमाचल के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है, जैसी अपेक्षित रही है। मौजूदा भूमि उपयोग बदलाव जारी रहने पर 2035 तक यह क्षेत्र 25.94 फीसदी तक सिमट सकता है। शिमला, कुल्लू और सोलन को भूमि उपयोग बदलाव से अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया गया है। हिमाचल में शिवालिक, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र आते हैं। धौलाधार, पीर पंजाल, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे विविध भूभाग जलवायु परिवर्तन के अलग-अलग प्रभाव झेल रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों के सामने चुनौती केवल आपदा प्रबंधन की नहीं, बल्कि विकास की सीमा और पहाड़ की वहन क्षमता तय करने की भी है। नए अध्ययनों का संकेत है कि हिमालय को बचाने के लिए संवेदनशील ढलानों में निर्माण नियमन, वैज्ञानिक भूस्खलन मानचित्रण, जंगल और कार्बन भंडार संरक्षण, हिमनद व बर्फ की लगातार निगरानी तथा जलवायु अनुकूल सड़क और पर्यटन नीति जरूरी है।

