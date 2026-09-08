बड़े युक्तिकरण की तैयारी: हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए बनेगा नया खाका

उपनिदेशकों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

इसी उद्देश्य से निदेशालय ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी सूची में 145 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबंधित राजकीय प्राथमिक केंद्रीय विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय को जोड़ा गया है। यह पहली बार है, जब सीबीएसई उप-संवर्ग के स्कूलों को प्राथमिक स्तर से जोड़कर पूरे शैक्षणिक ढांचे का एक साथ आकलन किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस कदम से यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता क्या है और कहां स्टाफ की कमी या अधिकता है।