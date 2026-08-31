हिमाचल भाजपा: राजीव बिंदल बोले- प्रदेश में एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान, 170 स्थानों पर होगा जन आंदोलन

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों को बड़े-बड़े सपने दिखाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद गारंटियां पूरी करने में विफल रही। बिंदल ने 16वें वित्त आयोग की राशि के 50 फीसदी विभागों को देने के निर्देश को पंचायतों के अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा, भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है और पंचायतों के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। बिंदल ने लॉटरी व्यवस्था को परिवारों के भविष्य के लिए खतरा बताते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व के लिए स्थायी साधनों पर काम करना चाहिए। बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल को मिली विकास परियोजनाओं का भी जिक्र किया।