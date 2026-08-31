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हिमाचल प्रदेश: सोलन में शमलेच के पास सड़क पर मिला अज्ञात शव, हादसा या हत्या? पुलिस जांच में जुटी

Mon, 31 Aug 2026 01:27 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 31 Aug 2026 01:27 PM IST
सार

सोलन के शमलेच के समीप परमाणु-शिमला एनएच-5 पर सोमवार सुबह सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मौत सड़क हादसे, हिट एंड रन या किसी अन्य कारण से हुई है।

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solan shamlech unknown body found nh5 police investigation
सड़क पर पड़ा शव। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सोलन में परमाणु-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर शमलेच के समीप सोमवार सुबह सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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पुलिस के अनुसार, मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हुई, किसी वाहन की टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हुआ या मामला किसी अन्य कारण से जुड़ा है।

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पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के क्षेत्र से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक कौन था और वह शमलेच के पास सड़क तक कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जाएगा।

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