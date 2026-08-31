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हिमाचल: कुल्लू अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला विधानसभा में गूंजा, जयराम ने जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल

Mon, 31 Aug 2026 03:08 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 31 Aug 2026 03:08 PM IST
सार

कुल्लू अस्पताल में प्रसव के बाद 23 वर्षीय रजनी शर्मा की मौत का मामला हिमाचल विधानसभा में उठा। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने अलग-अलग जांच रिपोर्ट में अंतर और कथित चिकित्सीय व प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सरकार से सवाल किए। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच जारी होने और जिम्मेदार डॉक्टर के निलंबन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी।

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कुल्लू अस्पताल में प्रसव के बाद 23 वर्षीय महिला रजनी शर्मा उर्फ मंजू शर्मा की मौत का मामला जोरदार तरीके से उठा। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने मामले की जांच और अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर सरकार से जवाब मांगा। जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या जांच में चिकित्सीय अथवा प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है? यदि लापरवाही पाई गई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

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नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में अलग-अलग जांचों के निष्कर्ष आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएस की जांच और एसडीएम की जांच रिपोर्ट में अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि आखिर सही रिपोर्ट कौन सी है और जो जांच अभी विचाराधीन है, वह कब पूरी होगी।
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जयराम ठाकुर ने कहा कि मामला गंभीर है और डॉक्टर के व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार अस्पताल प्रशासन ने भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर लोगों में रोष है और मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
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स्वास्थ्य मंत्री बोले- जांच जारी, जिम्मेदार डॉक्टर निलंबित
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने सदन में घटना को दुखद बताते हुए मृतका के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सीय प्रणाली से जुड़ा मामला है और इसकी विवेचना जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मामले में दो स्तर पर जांच कराई गई है। एक जांच अस्पताल स्तर पर और दूसरी स्वतंत्र जांच के उद्देश्य से कराई गई, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से पड़ताल हो सके। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार डॉक्टर को निलंबित किया गया है और जांच अभी जारी है।

सीएम सुक्खू बोले- दोषी नहीं बख्शे जाएंगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में मामले से जुड़े जांच के तथ्य रखे। उन्होंने मृतका के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मृतका के पति से भी बात की है। महिला की मौत के बाद त्वरित और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है।

अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की बात जांच में आई सामने
मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक की जांच में यह सामने आया है कि प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण महिला की मृत्यु हुई। हालांकि मामले की निष्पक्ष जांच अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

करीब दो हजार लोगों ने किया था प्रदर्शन
मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपील के बाद करीब दो हजार लोग कुल्लू अस्पताल परिसर में प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। सरकार की ओर से सदन में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में 218 मरीज भर्ती थे, जबकि 18 मरीज इमरजेंसी में थे। सरकार के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कानून के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और नियम-कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
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