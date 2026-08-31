अभी और बरसेंगे बादल: हिमाचल में तीन सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, जानें अपने जिले का हाल विस्तार से

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हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक-दो जगह भारी बारिश हुई। चंबा के चुवाड़ी में 9 मिलीमीटर, कांगड़ा एयरो में 7 मिलीमीटर, बिलासपुर के मलरौन में 7 मिलीमीटर, मंडी के जोगिंद्रनगर में 7 मिलीमीटर और सिरमौर के धौलाकुआं में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला में भी 6 मिलीमीटर बारिश हुई।

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इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने जिलेवार चेतावनी में कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर समेत कई जिलों में अलग-अलग दिनों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। कांगड़ा में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मंडी में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। शिमला और सोलन में 1 और 2 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिरमौर में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिलासपुर और चंबा में 1 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है।

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3 सितंबर तक आंधी-बिजली और तेज हवाओं का भी खतरा

बारिश के साथ मौसम विभाग ने 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मैदानी/निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

4 सितंबर के बाद बारिश कमजोर पड़ने के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद 5 और 6 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में बारिश पूरी तरह थमने के बजाय कुछ क्षेत्रों में जारी रह सकती है।

तापमान में भी आएगी गिरावट

बारिश के बीच अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान जताया है।



बारिश के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने की आशंका जताई है। कुछ जल निकायों में जलस्तर और बहाव बढ़ सकता है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हो सकती है।