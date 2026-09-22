Shimla News: नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली में मंगलवार को स्कूली छात्रों के लिए नशे के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला पुलिस के सहयोग से आयोजित किया। इसके स्कूल के करीब 300 छात्रों ने भाग लिया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कार्यक्रम में एडिशनल एसपी गौरवजीत सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। उन्होंने छात्रों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को नशे बचाव के उपाय भी बताए। प्रधानाचार्य लोकेश पारिख ने कहा कि आज के दौर में नशा समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। कार्यशाला में छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षकों के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद रही। संवाद
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