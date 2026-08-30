Shimla News: खलीनी में पेड़ गिरा, मलबे में दबी दो गाड़ियां, बीसीएस में घरों में घुसा पानी

अमर उजाला ब्यूरोशिमला। राजधानी में रविवार देर शाम दो घंटे तक हुई भारी बारिश से शहर के कई स्थानों पर सड़कों और रास्तों का पानी लोगों के घरों में घुस गया। खलीनी में बिहार सड़क पर देवदार का पेड़ गिरने और भूस्खलन से सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियां मलबे में दब गईं। सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे।पार्षद चमन प्रकाश के अनुसार भारी बारिश के कारण देवदार का एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। पेड़ के साथ मलबा भी सड़क पर आ गया जिससे दो कारों को नुकसान पहुंचा है। एक कार को मलबे से निकाल लिया गया है। पार्षद ने कहा कि पेड़ काटने के लिए वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। सड़क पर देर शाम तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। पार्षद ने बताया कि यह संकरी सड़क है और इस पर पार्किंग प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने यहां गाड़ियां खड़ी कर रखी थीं जो मलबे में दब गईं। उधर, पटयोग वार्ड के बीसीएस क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। पार्षद आशा शर्मा ने बताया कि निजी स्कूल से पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो रही है। इसका पानी निचली ओर बने लोगों के घरों में घुस रहा है। इस बारे में नगर निगम को भी सूचित कर दिया गया है। तेज बारिश के चलते रविवार शाम 4:00 से 6:00 बजे तक शहर के कई इलाकों में पैदल आवाजाही भी बाधित हुई। रामबाजार में सड़क पर ही नाला बहने लगा। कार्टरोड पर भी कई जगह सड़क लबालब भर गई। लोअर बाजार में भी कई जगह बारिश का पानी दुकानों में घुस गया।