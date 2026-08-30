Shimla News: महिला ने चुन्नी से फंदा लगाकर की आत्महत्या

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शिमला। राजधानी में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामला रविवार सुबह का बताया जा रहा है। महिला ने किराये के कमरे में चुन्नी से फंदा लगा लिया। महिला की पहचान वनिता (21) के रूप में हुई है जो कि अपने पति के साथ संजौली के समिट्री क्षेत्र में किराये के कमरे में रहती थी। पुलिस ने इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा है लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह के समय संजौली पुलिस को इस बारे में सूचना मिली। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला को आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया। यहां पोस्टमार्टम की प्रकिया को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस मामले के हर पहलू की छानबीन कर रही है। महिला के पति के बयान दर्ज करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो