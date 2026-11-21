हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने वाली लाखों महिलाओं को निराशा हाथ लगी है। योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त 8.25 लाख से अधिक आवेदनों में से 7.69 लाख आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। यानी कुल आवेदनों में से करीब 93 फीसदी महिलाओं को योजना के लिए पात्र नहीं पाया गया। वहीं, अब तक 51,853 आवेदनों को ही मंजूरी मिल पाई है। 4,408 आवेदन अभी भी लंबित हैं। शनिवार को विधानसभा में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल का लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि एक नवंबर 2026 तक योजना के लिए कुल 8,25,446 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 7,69,185 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने की प्रमुख वजह योजना के नियमों में पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा दो लाख रुपये निर्धारित किया जाना है। इस आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में आवेदक महिलाएं योजना की पात्रता पूरी नहीं कर सकीं।

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